İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada dün saldırıya uğrayan petrol tankerine ikinci bir saldırı daha düzenlendiğini bildirdi.

UKMTO'ya ulaşan üçüncü taraf ihbarına göre, Umman açıklarında saldırıya uğrayan bir gemi ikinci kez hedef alındı.

Saldırı sonucu gemide yangın çıktığı aktarıldı.

UKMTO, dün Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankere saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırı sonucunda geminin devre dışı kaldığı ve makine dairesinde yangın çıktığı belirtilmiş, mürettebatın güvende olduğu kaydedilmişti.