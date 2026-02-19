Ukrayna Barış Istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Barış Istiyor

19.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Büyükelçisi, savaşın sona ermesini ve güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov: Savaşın sona ermesini istiyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümüne ilişkin, "4 yıldır tam kapsamlı bir ihlal söz konusu. Bu yalnızca Ukrayna ile ilgili değildir. Bu sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukuka saygı ve tüm Avrupa ile Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği ile ilgilidir. Ukrayna barış istemektedir. Savaşın sona ermesini ve vatandaşlarımız için yeniden güvenliğin tahsis edilmesini istiyoruz" dedi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Polonya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Polonya Büyükelçisi Lang, "Ukrayna'nın istikrarı, güçlü olması ve dayanıklılığı Avrupa'nın savunma mimarisi açısından en önemli ayaklardan biridir. Ukrayna'ya yönelik desteğimizin devamlılığı ve Ukrayna'nın hayatta kalma mücadelesine olan desteğimizin devamlılığı büyük bir önem arz etmektedir. Bugün Polonya, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden birini sunmak üzere sizleri buraya davet ettik. Bu önemli etkinlik 'Özgürlük Ruhu' adını taşıyan Polonya-Ukrayna film seçkilerinin 2'nci edisyonu. Ankara'daki sinemaseverlerin; özgürlük, dayanıklılık ve insan onuru temaları üzerinden düşünmeye sevk edilmesine gayret edilmiştir" dedi

'SAVAŞ, KİMLİĞİMİZİ YOK ETMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİMDİR'

Ukrayna Büyükelçisi Dzhelialov ise "Polonya, tam kapsamlı saldırının ilk günlerinden bu yana hem devlet olarak hem de toplum düzeyinde gerçek bir dayanışma sergilemektedir. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş yalnızca sınırları değiştirmek için değil; aynı zamanda kimliğimizi, kültürümüzü ve hafızamızı yok etmeye yönelik bir girişimdir. Bu nedenle kültür, bugün bir direniş biçimidir. Sinema ise gerçeğin korunmasına katkı sağlar. 4 yıldır tam kapsamlı bir ihlal söz konusu. Bu yalnızca Ukrayna ile ilgili değildir. Bu sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukuka saygı ve tüm Avrupa ile Karadeniz Bölgesi'nin güvenliği ile ilgilidir. Ukrayna barış istemektedir. Savaşın sona ermesini ve vatandaşlarımız için yeniden güvenliğin tahsis edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Barış Istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:49:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Barış Istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.