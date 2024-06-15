Ukrayna Barış Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Ukrayna Barış Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Bürgenstock kasabasında düzenlenecek zirveye dünya genelinden 100 delegasyon katılacak. Ülke liderlerinin de yer aldığı delegasyonlar, zirvenin yapılacağı alana ulaşmaya başladı. Zirve, Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomatik çözüm yolu aramayı hedefliyor ve uluslararası hukuk temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış için platform sağlamayı amaçlıyor. Zirveye Rusya ve Çin katılmazken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Zirve yarın sona erecek.

15.06.2024 13:19
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İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen zirveye, dünya genelinden 100 delegasyon katılacak.

Ülke liderlerinin de yer aldığı delegasyonlar, zirvenin yapılacağı alana ulaşmaya başladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çok sayıda asker ve polis görev yapıyor.

Resmi açılış konuşmalarının yerel saatle 17.30'da başlaması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomatik çözüm yolu aranıyor

Zirve, 2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen barış zirvesi, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

Rusya'nın davet edilmediği zirveye Çin de katılmıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvede Türkiye'yi temsi edecek.

Zirve yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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