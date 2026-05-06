Ukrayna, Çalıntı Tahıl Gemisi İçin İsrail'e Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Çalıntı Tahıl Gemisi İçin İsrail'e Başvurdu

06.05.2026 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, 'Panoramitis' gemisinin yakalanması için İsrail'e resmi başvuru yaptı.

Kiev yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı geminin yakalanması için İsrail'e resmi başvuru yaptı.

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılın yasa dışı yollarla ihracı konusunda başlattıkları soruşturma kapsamında İsrail'e resmi başvuru yaptıklarını belirtti.

Söz konusu tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı gemiye ilişkin Kravçenko, "Ukrayna'dan çalınan tahılı taşıyan bir Rus gemisinin yakalanması için gerekli belgeler İsrail tarafına gönderildi." ifadesini kullandı.

Kravçenko, "Başsavcılık, soruşturma kapsamında yasa dışı olarak ihraç edilen Ukrayna tahılının yasallaştırılması planının bir parçası olabileceği düşünülen 'Panoramitis' adlı gemi ve yükünün yakalanması girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Geminin İsrail'in Hayfa kentine doğru gittiğini belirten Kravçenko, "Ukrayna tarafı, İsrailli müttefiklerden gemiyi ve kargoyu ele geçirmeleri, arama yapmaları, gemi ve yükün belgelerine el koymaları, tahıl örnekleri almaları ve mürettebatı sorgulamalarını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in bu konuyu ciddi almasını bekliyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna Başsavcılığının İsrail'e yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Sybiha, "Bu, bir Twitter diplomasisi değil, uluslararası hukuki yardımına yönelik çok somut bir hukuki ve diplomatik taleptir ve yanıt gerektirmektedir. İsrail tarafının duygusal açıklamalarla yanıt vermek yerine bunu ciddiye almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılın İsrail'e ulaşmasına tepki göstermişti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha 27 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada, geminin İsrail'e ulaştığını belirterek "Genelde, tüm ülkelerde çalıntı malların satın alınması yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu durum, özellikle Rusya tarafından çalınan tahıl için geçerlidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Çalıntı Tahıl Gemisi İçin İsrail'e Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:04:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Çalıntı Tahıl Gemisi İçin İsrail'e Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.