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Ukrayna'da İHA saldırısı: 9 İHA düşürüldü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'da İHA saldırısı: 9 İHA düşürüldü, 1 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Odessa kentinde gerçekleşen saldırı girişiminde 9 İHA düşürüldü ve bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda üç noktada yangın çıktı ve söndürme çalışmaları dört saatten fazla sürdü. Rus ordusu son bir haftada üçüncü kez Odessa'ya hava saldırısı düzenledi. Ukrayna ordusu ise Kırım üzerinden gönderilen 16 İran yapımı İHA'yı imha etti.

Ukrayna\'da İHA saldırısı: 9 İHA düşürüldü, 1 kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 13:31,
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Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı girişiminde bulunan 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgede bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen İHA'ların üç noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Rus ordusunun son haftada Odessa'ya üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, "Sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 İHA düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusu Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Ukrayna basını, son bir günde Kiev, Herson ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.

Kaynak: AA
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İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da İHA saldırısı: 9 İHA düşürüldü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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