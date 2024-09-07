Zelenskiy: Kursk'a Saldırıyoruz - Son Dakika
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Zelenskiy: Kursk'a Saldırıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesine muhtemel bir saldırısını önlemek amacıyla saldırı kararı aldıklarını açıkladı. Zelenskiy, uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerine dikkat çekerek, müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

07.09.2024 00:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus saldırısını önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdiklerini söyledi.

Zelenskiy, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'nda Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin bir oturuma katıldı.

Ukrayna lideri, halkının her gün, her gece yüzlerce İHA ve füze saldırısı tehdidi altında yaşadığına işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, daha fazla çocuğu öldürmek için daha fazla füze fırlatmaya çalışıyor. Biz elimizden geldiğince kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Onlar aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelerle de saldırıyorlar." dedi.

Zelenskiy, "Onun (Putin) tek görevi; bizi yok etmek. Bu şekilde bir diyalog başlatmak nasıl mümkün olabilir? O bir katil. Ukrayna her türlü müzakereye güçlü bir noktadan yaklaşmalıdır. Bu nedenle müttefiklere ihtiyacımız var. (ABD Başkanı Joe) Biden ve diğer G7 ortaklarına Putin'i masaya nasıl getirip savaşı sonlandırabileceğimizi anlatacağım." diye konuştu.

Uzun menzilli silahların, Rusya topraklarına yönelik kullanılmasına yeşil ışık yakılması halinde Kiev'in Kremlin'e doğrudan saldırabileceği konusundaki bazı çekincelerin olduğunun hatırlatılması üzerine Zelenskiy, ironi yaparak, "Kremlin'e doğrudan saldırmak mı? Bunun yapılamaması çok yazık. Uzun menzilli silahlar 200-300 kilometre yol katediyor. Bu, Rusya'nın derinliklerini vurmak için kısa bir mesafe." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesini destekleme yönündeki attığı adımlar nedeniyle İtalya'yı takdir ettiklerini belirterek, "Savaşı sona erdirmek istiyoruz ama ülkemizin zararına olacak şekilde değil. Rusya, bize sadece savaşma seçeneğini bırakıyor." yorumunu yaptı.

Rus toprağı Kursk'a yönelik başlattıkları karşı saldırıya ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine Zelenskiy, "Ukrayna, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus eylemini önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdi." yanıtını verdi.

Zelenskiy, bu saldırı için kendi ulusal istihbaratlarının yanı sıra ABD ve İngiltere gibi müttefik ülkelerin istihbarat servislerinden de yardım aldıklarını dile getirdi.

Ukraynalı lider, barışı aramak için Kursk'a saldırdıklarını vurgulayarak, "Savaşı, Rusya'nın içine taşıyoruz böylece Vladimir Putin, baskı hissedebilir ve barışı arayabilir." dedi.

İtalya'ya sağladığı savunma sistemleri için minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de burada bir görüşme yapacağını ve önemli hedeflere ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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