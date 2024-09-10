Ukrayna'dan Rusya'ya Dronlu Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'dan Rusya'ya Dronlu Saldırı: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Rusya, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen dron saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna'nın gönderdiği 144 dronun düşürüldüğü belirtilirken, Moskova'da uçuşlar askıya alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, dronların büyük bir kısmının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

10.09.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ukrayna dronlarla Rusya'yı vurdu: 1 ölü

MOSKOVA - Rusya, Ukrayna tarafından dronlarla gerçekleştirilen saldırıda söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya gece boyunca Ukrayna tarafından dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ukrayna tarafından gönderilen 144 dronun düşürüldüğünü kaydeden Rus yetkililer, dron saldırısı nedeniyle başkent Moskova'da uçuşların askıya alındığını açıkladı. Moskova Valisi Andrei Vorobyov, ülkenin Moskova Oblastı'na bağlı Ramenskoye kentinde ise iki katlı binadaki birkaç dairede yangın çıktığını söyleyerek 46 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Üç kişinin yaralandığını aktaran Vorobyov, 43 kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 144 dronun yarısının Bryansk bölgesinde, 20'sinin Msokova'da, 14'nün ise Kursk bölgesinde hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Moskova'daki 4 havalimanında uçuşların durdurulduğu kaydedilirken Rusya Havacılık İdaresi ise Domodedovo, Zhukovsky ve Vnukovo'da uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rus güçlerin Donetsk bölgesinde 3 köyde kontrolü sağladığı ve Krasnohorivka kasabasının "kurtarıldığı" belirtildi.

Saldırılara ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ise Rusya tarafından fırlatılan 46 Shahed tipi drondan 36'sının Kiev, Odesa, Herson, Sumi, Harkov ve Poltava kentlerinde düşürüldüklerini açıkladı. Ukrayna, aynı zamanda Rusya'nın Iskander-M balistik füze ve Kh-31 havadan kara füzesi ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Moskova, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rusya'ya Dronlu Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya Dronlu Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement