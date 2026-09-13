Ukrayna İHA'ları Tataristan'ın Nijnekamsk şehrini vurdu, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna İHA'ları Tataristan'ın Nijnekamsk şehrini vurdu, 2 kişi öldü

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine İHA'larla düzenlenen saldırıda sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 389 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesislerinin hasar gördüğü, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. İşletmelerin birinde yangın çıktı. Üretim süreci durdurulmadı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 389 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna İHA'ları Tataristan'ın Nijnekamsk şehrini vurdu, 2 kişi öldü - Son Dakika

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