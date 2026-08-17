Ukrayna'nın Belgorod'a Saldırısı: 6 Ölü

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği füzeli saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyüne füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bir binanın yandığını kaydeden Şuvayev, "6 kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.