Ukrayna Ordusu 300 km² Alanı Geri Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Ordusu 300 km² Alanı Geri Aldı

22.02.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusu, Dnipropetrovsk ve Zaporijya'da 300 km²'lik alanı yeniden kontrol altına aldı.

Ukrayna ordusu, ülkenin Dnipropetrovsk bölgesinde yürüttükleri karşı taarruz sonucu 300 kilometrekareden fazla alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Saldırı Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla karşı saldırı yürütüldüğü belirtildi.

Karşı taarruzun amacının Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesinin idari sınırlarından çıkarılması ve Zaporijya bölgesindeki ilerlemesinin durdurulmasının olduğu kaydedilen açıklamada, "Hava saldırı kuvvetleri birliği, Oleksandrivka (Dnipropetrovsk bölgesindeki bir yerleşim yeri) yönünde bir operasyon yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın yoğun saldırılarına rağmen karşı saldırının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hava saldırı kuvvetleri bölgedeki diğer birliklerle birlikte, operasyonun başlamasından sonra 300 kilometrekareden fazla bir alanı tekrar kontrol altına aldı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bölgede yürütülen karşı taarruz sonucu 8'den fazla yerleşim yerinin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiği aktarılarak, "Operasyonun aktif aşaması devam ederken, nihai sonuçlarından bahsetmek için henüz biraz erken." yorumu yapıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Zaporijya, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Ordusu 300 km² Alanı Geri Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

20:28
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:57
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 20:56:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu 300 km² Alanı Geri Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.