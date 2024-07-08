Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesine saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesine saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Gladkov, saldırıda Nikolskoye köyüne atılan bir roketin restorana isabet ettiğini ve 3 kişinin öldüğünü belirtti. Ayrıca, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bazı ev ve araçların da hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

08.07.2024 22:29
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Nikolskoye köyüne roketle saldırı düzenlediğini, roketlerden birinin restorana düştüğünü ve 3 kişinin öldüğünü belirtti.

İnsansız hava araçlarıyla da (İHA) bölgedeki bazı köylere saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Gladkov, saldırılarda 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gladkov, saldırılar nedeniyle bölgedeki bazı ev ve araçların da hasar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesine saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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