Ukrayna ordusu Rostov'da vurduğu fabrikada 4 atölyenin hasar gördüğünü iddia etti

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Rostov bölgesinde roket ve füzeler için katı yakıt üreten fabrikaya hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik gerçekleştirilen son saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Rostov bölgesindeki "Kamenskiy Fabrikası" adlı "Rus askeri-sanayi kompleksine" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İnsansız hava araçları (İHA) ve Ukrayna'nın ürettiği "Neptun" tipi füzeler kullanılarak gece yapılan saldırı sonucu tesiste hasar meydana geldiği iddia edilen açıklamada, "Bir depo dolusu ürünün alev aldığı doğrulandı. 4 üretim atölyesi de hasar gördü. Kamenskiy Fabrikası, Uragan, Smerç ve Tornado-S tipi MLRS (çok namlulu roketatar sistemi) mühimmatının yanı sıra bir dizi füze sistemi ve uçak silahı için katı roket yakıtı üretiyor." ifadeleri kullanıldı.