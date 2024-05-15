Ukrayna Parlamento Başkanı Ankara\'da Kırım Tatarları\'nı anma etkinliğe katıldı

Güncel

3 polis şefiyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya\'dan bir açıklama daha

2 milyon 950 bin TL\'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince şoke oldu

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşen Kırım Tatarları'nı anma etkinliğe katıldı. Stefanchuk, "Ziyaret bu zirveye davet içindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğiz. Beklentimiz Türkiye'nin yüksek bir katılım sağlaması ve diğer devletleri teşvik etmesi. Türkiye'nin desteklerinin devam edeceğini umuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşen Kırım Tatarları'nı anma etkinliğe katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, "Dünyada yaşayan hiçbir Kırım Tatarları bu işgali kabul etmedi. Türkiye'de yaşayan Tatarlar bu savaş karşısında Ukrayna'nın yanında yer aldı." dedi.

"SÜRGÜNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANACAĞIZ"

Ruslan Stefanchuk da konuşmasında, "Ukrayna'ya karşı yürütülen tam kapsamlı savaşta Ukrayna'da barış içinde yaşayan hakları yok etme niyetleri var. 18 Mayıs tarihinde Ukrayna'da Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla Kırım Tatar sürgününde hayatını kaybedenleri anacağız" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Kırım Tatar halkının vatanlarına dönmesi için Ukrayna Devleti'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de elinden gelen çabayı sarf edeceğini söyleyen Stefanchuk, şunları söyledi:

"Maalesef hepimiz biliyoruz ki Rusya, Ukrayna işgaline Kırım'dan başladı ve baskı rejimi uyguladı. Ukrayna Kırım Tatarları'nın kaderleri birbirlerine bağlıdır. Her zaman aynı düşmandan aynı baskılara maruz kaldık. Ukrayna'da yaşananlar, işgal girişimleri halklarımızın ortak kaderini oluşturuyor. Ortak düşmana karşı mücadele veriyoruz. Ortak kader ve geçmişimiz ortak bir geleceğimiz olacağını ifade etmekte. Kırım'a beraber zaferle döneceğiz. Bunun bir bedeli olacak. Aynı zamanda bu haklı mücadelemizde yanımızda olan Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Bugün burada huzurunuzda Rus işgaline rağmen mücadelemizi destekleyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ortak çabamızla zaferi yakınlaştırıyoruz. Maalesef içinde bulunduğumuz bu hafta Kırım Tatar halkı ve Ukrayna halkı için hüzünle dolu, soykırımın 80. yıl dönümü. Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de bu insanlığa karşı korkunç suç olan sürgün ve soykırım kurbanlarını saygıyla anacağız."

"TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİNİN DEVAM EDECEĞİNİ UMUYORUZ"

15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılması planlanan Küresel Barış Zirvesi'ne Türkiye'nin katılımının da değerlendirildiği bilgisini paylaşan Stefanchuk, "Ziyaret bu zirveye davet içindi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğiz. Beklentimiz Türkiye'nin yüksek bir katılım sağlaması ve diğer devletleri teşvik etmesi. Türkiye'nin desteklerinin devam edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, ayrıca Türkiye ziyareti kapsamında "gerçekleştirdiği görüşmelerde Rusya'daki siyasi tutsakların da gündeme getirildiğini" ifade etti.