Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Geniş Video İzle

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki en büyük petrol rafinerisini İHA saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda rafineride hasar meydana geldi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Yangın kontrol altına alınırken can kaybı olmadığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi ve gece boyunca hava savunma sistemlerinin 75 İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

22.07.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

MOSKOVA - Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında bir petrol rafinesinde hasar meydana geldi.

Ukrayna, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde yer alan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile hedef aldı. Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Krasnodar, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:27 Fenerbahçe, Lugano’yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 14:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement