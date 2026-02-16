Ukrayna, Rusya ile Cenevre'de Müzakere İçin Hareket Etti

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov Ukrayna heyetinin, ABD arabuluculuğunda Rusya ile yarın yapılması beklenen müzakereler için Cenevre'ye hareket ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ABD arabuluculuğunda Rusya ile yapılması beklenen üçüncü tur müzakereler için Ukrayna heyetinin Cenevre'ye hareket ettiğini duyurdu. Budanov, "Cenevre'ye doğru yola çıktık. Yeni bir müzakere turunun eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı. Budanov, heyette, Zelenski'nin Ofisi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kislytsya ile Ukrayna askeri istihbarat başkan yardımcısı Vadim Skibitski'nin de yer aldığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise geçen cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılacak yeni müzakere turunun 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini söylemişti.

ABD arabuluculuğundaki müzakerelerin ilk iki turu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump haftasonu yaptığı açıklamada "Rusya'nın anlaşmak istediğini ve Kiev'in bir adım atması gerektiğini" söylemişti. Rusya ise Ukrayna'dan Donetsk bölgesinden çekilmesini ve işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını tanımasını talep ediyor.