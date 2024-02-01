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Ukrayna, Rusya'ya ait füze botunu imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait füze botunu imha etti

Ukrayna, Rusya\'ya ait füze botunu imha etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait 'İvanovets' füze botunu imha ettiklerini açıkladı. Özel operasyon sırasında botun Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğu ve yapılan isabet sonucu hasar gördüğü belirtildi. Botun maliyeti ise 60-70 milyon dolar olarak kaydedildi.

01.02.2024 15:27
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettiklerini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait bir bota yönelik özel operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı 'Grup 13' özel birimi askerleri, 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece Rus Karadeniz Filosuna ait İvanovets füze botunu imha etti." ifadesi kullanıldı.

Operasyon sırasında söz konusu botun Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Botun gövdesine yapılan bir dizi isabet sonucu Rus gemisi bir daha hareket edemeyecek şekilde hasar gördü. İvanovets yan yattı ve battı." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu botun maliyetinin yaklaşık 60-70 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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