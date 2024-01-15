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Ukrayna, Rusya'ya ait radar ve komuta kontrol uçaklarını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait radar ve komuta kontrol uçaklarını imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait 'A-50' tipi uzun menzilli radar tespit ve 'IL-22' tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu. Zalujnıy, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyon için teşekkür etti.

Ukrayna, Rusya\'ya ait radar ve komuta kontrol uçaklarını imha etti
15.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:49
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus hava teçhizatlarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçağını imha ettiğini açıklayan Zalujnıy, "Azak Denizi bölgesinde mükemmel bir şekilde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon için hava kuvvetlerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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