Ukrayna ve Gürcistan Liderleri, Trump'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, eski ABD Başkanı Donald Trump'a seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek, saldırıyla ilgili haberi aldığında şok olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Bu şiddetin hiçbir haklı gerekçesi ve dünyada yeri yoktur. Hiçbir zaman şiddet hakim olmamalıdır. Donald Trump'ın artık güvende olduğunu öğrendiğimde rahatladım ve kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Mitingde saldırının kurbanı olan katılımcıların yakınlarına başsağlığı dileyen Zelenskiy, Amerika'nın bundan daha güçlü çıkması temennisinde bulundu.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan saldırı beni derinden sarstı. Şiddetin siyasette yeri yoktur ve her türlüsünü kınıyoruz. Başkan Trump'a hızlı ve tamamen iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onunla ve ailesiyle birlikte. Amerikan halkının yanındayız."

Ne olmuştu?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.