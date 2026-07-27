Ukrayna ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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Ukrayna ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

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Ukrayna, İran'ın tehditlerine yanıt vererek, Rusya'nın saldırılarında Iran'ın rolünü vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir geminin Ukrayna tarafından hedef alındığı iddiaları üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, "Bu eylem cevapsız kalmayacak." açıklamasına tepki gösterdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

İran'ın ülkesini tehdit ettiğini belirten Sybiha, "İran'ın tehditleri haksız ve asılsızdır. Tahran rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının doğrudan suç ortağıdır ve Moskova'nın, 2022'den beri Ukraynalıları öldüren silahlarla yürüttüğü suç savaşını körüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, İran'ın mağdur olmadığını öne sürerek, "İran, bu açıklamalarıyla uluslararası toplumun dikkatini Rusya'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırılarından ve küresel gıda güvenliğine yönelik tehditten uzaklaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kiev'in çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugün toplanacağını hatırlatan Sybiha, "Rusya'nın seyrüsefer özgürlüğüne yönelik saldırıları, BMGK'nin bugünkü acil toplantısının odak noktası olacak. Uluslararası toplumdan kararlı bir yanıt bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SBU, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformu ile "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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