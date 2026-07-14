Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 135 İHA ve 10 Füze - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 135 İHA ve 10 Füze

14.07.2026 11:37
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Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırısında 7 kişi yaralandığını duyurdu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine çoğu balistik olmak üzere 135 insansız hava aracı (İHA) ve 10 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirterek, saldırılarda sivil konutlar, bir benzin istasyonu ve demiryolu altyapısının zarar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Rusya, şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize karşı farklı tiplerde, çoğu balistik olmak üzere 135 insansız hava aracı ve 10 füze fırlattı."

Harkiv bölgesinde aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Sıradan konut binaları, bir benzin istasyonu ve demiryolu altyapısı hasar gördü.

Çernihiv bölgesinde üç kişi yaralandı. Ruslar bir konut binasına ve elektrik şebekesine zarar vererek binlerce aileyi elektriksiz bıraktı. Onarım ekipleri, elektriği vatandaşlara mümkün olan en kısa sürede yeniden ulaştırmak için çalışıyor. Zaporijya'da da bir apartman binası hasar gördü.

Ruslar Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Başkentte aralarında sıradan bir okul ve bir işletmenin de bulunduğu 16 farklı noktada hasar meydana geldi. Dnipro, Donetsk, Jitomir ve Odesa bölgelerindeki kritik altyapı tesisleri de hedef alındı.

Rusya üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Yerimizde sayamayız. Avrupa Birliği'nin 21. yaptırım paketi bu hafta kabul edilmelidir. Yaptırım kararlarında yaşanan her gün gecikme, Rusya'ya bunlara hazırlanması için daha fazla zaman kazandırıyor. Çipler, mikroçipler, çift kullanımlı ürünler... Rusya'nın savaşı uzatmak ve insanlara saldırmak için kullandığı her şeyin tedariki durdurulmalıdır.

Avrupalı ortaklarımızla balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik anlaşmalarımız ise halkımızın güvenliğini gerçekten artırabilecek niteliktedir.

Birlikte ilerlemeliyiz. Her şirket ve her ülke yaşamın gerçek bir savunucusu olmalıdır. Ortak kapasitemiz bunun için yeterlidir. Birlikte hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için güvenilir bir koruma inşa edebiliriz.

Yardım eden herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 135 İHA ve 10 Füze - Son Dakika

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