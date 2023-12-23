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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van'la ilgili uçak seferlerini artıracak - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van'la ilgili uçak seferlerini artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Van'la ilgili uçak seferlerinin sayılarının artırılacağını ve Türk Hava Yolları'nın yabancı uçaklarla iç hatlarda uçmasına izin veren bir düzenleme yapıldığını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'ya hızlı trenin Gaziantep üzerinden geleceğini ve Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar uzanacağını söyledi.

23.12.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; " Van'la ilgili uçak seferleri konusunda hem saatleri hem sayıları konusunda anladığım kadarıyla bir talep var. Burada Türk Hava Yollarının özellikle Anadolu Jet'in kiraladığı yabancı uçakların yurt içinde uçmasıyla ilgili Kabotaj Kanunu'nda bir düzenleme yaptık, o konuda birazcık daha rahatlama olacak ve sefer sayılarını muhtemelen bir miktar da artırmış olacağız. Şanlıurfa'ya hızlı tren inşallah, önce Gaziantep'e, ondan sonra da Şanlıurfa devam edecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi görüşüldü. Madde üzerine milletvekillerinin konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hükümet adına, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu şunları söyledi:

"ERZURUM'U KARADENİZ'E BAĞLAYACAK OLAN KOP, VAUK, DALLIKAVAK VE KIRIK TÜNELLERİNİ 2025 VE 2026 YILLARINDA BİTİREREK, HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

"Özellikle Bakanlığımıza tahsis edilmiş olan ödeneklerin önemli bir bölümü ya da ihtiyacı kadarı depremle ilgili yapıların iyileştirilmesinde kullanılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak olan Kop, Vauk, Dallıkavak ve Kırık tünellerini -isimler verilmedi ama bu tünellerdir- 2025 ve 2026 yıllarında inşallah bunları bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Hakkari Depin Köprüsü'yle ilgili bir vekilimizin bir tespiti oldu. O tespite biz de katılıyoruz, onunla ilgili bir çalışma başlattık, kısa sürede bu köprüyü yapacağız.

"GÜZELDERE TÜNELİNİ, ÖNÜMÜZDEKİ SENE TRAFİĞE AÇACAĞIZ"

Yine, alternatif yol üzerinde Hakkari Valiliğimiz ile Bakanlığımız arasında doğrudan Van'a çıkacak olan bir yol üzerinde çalışıyoruz, belli kısmını asfalt yaptık, geri kalan kısmını da önümüzdeki sene, 2024 yılında komple asfalt yaparak alternatif yol oluşturalım her ne kadar yüksek rakımdan geçiyorsa da bir alternatif yolu olsun. Oradaki tünellere devam ediyoruz, Yeniköprü'deki tünele devam ediyoruz. O muhtemelen önümüzdeki senenin sonu belki bir sene sonraya kalabilir mi? Biraz tüneldeki zemin şartlarına bağlı. Güzeldere tünelini inşallah bitirip önümüzdeki sene trafiğe açacağız, Güzeldere geçişini genel anlamda rahatlatmış olacağız.

"ÖNCE GAZİANTEP'E SONRA DA ŞANLIURFA'YA HIZLI TREN YAPACAĞIZ"

Van'la ilgili uçak seferleri konusunda hem saatleri hem sayıları konusunda anladığım kadarıyla bir talep var. Burada Türk Hava Yollarının özellikle Anadolu Jet'in kiraladığı yabancı uçakların yurt içinde uçmasıyla ilgili Kabotaj Kanunu'nda bir düzenleme yaptık, o konuda birazcık daha rahatlama olacak ve sefer sayılarını muhtemelen bir miktar da artırmış olacağız. Yine, Siirt- Pervari yoluyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Buna mevsimin müsaade ettiği şartlarda devam ediyoruz. Van feribot seferleriyle ilgili bir talep var. Şu andaki Van feribot seferleriyle ilgili hani şu an ihtiyacı karşılıyor diye düşünüyoruz ama yeni bir ihtiyaç oluşması durumunda bunu da karşılamış oluruz. Şanlıurfa'ya hızlı tren inşallah, önce Gaziantep'e, ondan sonra da Şanlıurfa devam edecek. Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar devam edecek, projesini yaptık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van\'la ilgili uçak seferlerini artıracak
Kaynak: ANKA
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