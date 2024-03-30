Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Haberleşmede 224 milyar TL satış geliri sağlandı" - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Haberleşmede 224 milyar TL satış geliri sağlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında elektronik haberleşme sektöründe yüzde 72,3'lük rekor bir büyüme yaşandığını ve toplam gelirin 224 milyar TL'yi aştığını açıkladı. Mobil hatlarda 4.5G abone sayısı ise 85 milyonu buldu.

30.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Haberleşmede 224 milyar TL satış geliri sağlandı"

"Haberleşme sektöründe bir yılda yüzde 72,3'lük rekor büyüme yaşandı"

"Mobil hatlarda 4.5G abone sayısı 85 milyonu buldu"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70,1 milyar TL'ye ulaştığını açıklayarak, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ayrıca tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 gibi önemli oranda artarak 2023 yılında 52,4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yapılan yatırımlarla birlikte mobil abone sayısı da 92,2 milyona ulaşırken bunun 84,9 milyonunu ise 4,5G aboneleri oluşturdu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı. 2023 yılı dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket ve 848 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu söyledi. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısının taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdiğini kaydetti.

"Toplam abonelerin yüzde 92'si 4.5G kullanıcısı"

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısının 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirterek, "Mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğine geçmiş durumda. Hatta 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177,3 milyonu geçmiş olup 2023 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 10,2 milyona ulaştı" dedi.

Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 adet numaranın taşıma işlemi gerçekleştiğinin de altını çizdi.

"562 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık"

Bakan Uraloğlu,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, genişbant internet abone sayısının geçen yıla göre yüzde 3'e yakın artarak 93,3 milyona çıktığını bildirdi. Uraloğlu, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayarak, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20'lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Genişbant internet kullanımı 260,3 GByte yükseldi

Bakan Uraloğlu, fiber altyapı ile birlikte internete hızlı erişim sağlamasının yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkati çekerek, 2022 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımının 243 GByte olduğunu, 2023 yılının son çeyreğinde ise bu rakamın 260,3 GByte'a yükseldiğinin altını çizdi. Uraloğlu, 4.5G altyapısı kullanan mobil abonelerin ise 2022 yılı dördüncü çeyreğinde 14,8 GByte olan veri kullanımının 17,2 GByte'a ulaştığını aktardı.

"Rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı"

Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70,1 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. 2023 yılının tamamında ise gelirlerin 244 milyar TL'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ülkemizin haberleşme altyapısına en fazla yatırım yapan ve en büyük şirketleri olan Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80'e yakın arttığını da görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar TL'ye ulaşmış. Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner" şeklinde konuştu.

Haberleşme altyapısına 2023'te 52,4 milyar TL yatırım

Bakan Uraloğlu, yine yatırım yaparak büyümek ve altyapısını geliştirmek için çalışan diğer operatörlerin de net satış gelirlerinin 2023 yılında yüzde 53 gibi önemli oranda artarak 53,6 milyar TL'ye çıktığını belirterek, "Diğer operatörlerimizin altyapı için yaptığı yatırım tutarı 11,2 milyar TL'yi buldu. Ancak tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar TL olmuş durumda" diye konuştu.

"Mobil şebekelerde aylık kullanım süresi 477 dakikaya çıktı"

Uraloğlu, yılın son çeyreği itibari ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakikaya, sabit şebekelerde ise 100 dakikaya çıktığına işaret ederek, "Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiğine bakıldığında, yaklaşık 4,6 milyar dakikası sabit şebekelerden kaynaklanan toplam 321,4 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,6'sının mobil şebekelerde başlatıldı" dedi.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Haberleşmede 224 milyar TL satış geliri sağlandı' - Son Dakika

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