Ülkü Hilal Çiftçi 'Kayıp Kamyon' İçin Şarkı Yorumladı

Güncel

Sinehane yapımı "Kayıp Kamyon" filminin başrol oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi, "Kimseye Etmem Şikayet" şarkısını yeni filmi için yorumladı.

Güftesi Kemani Sarkis Efendi, bestesi İhsan Raif Hanım'a ait olan ve en çok Müzeyyen Senar'ın yorumuyla tanınan şarkının Çiftçi tarafından yorumlandığı klip, "netd müzik"in YouTube kanalında paylaşıldı.

Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan filmin kadrosunda Çiftçi'nin yanı sıra Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Engin Hepileri ve Gözde Cığacı gibi oyuncular yer alıyor.

Kayıp Kamyon, 18 Ekim'de sinemalarda olacak.