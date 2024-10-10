Ülkü Hilal Çiftçi 'Kayıp Kamyon' İçin Şarkı Yorumladı - Son Dakika
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Ülkü Hilal Çiftçi 'Kayıp Kamyon' İçin Şarkı Yorumladı

'Kayıp Kamyon' filminin başrolü Ülkü Hilal Çiftçi, yeni filmine özel 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkısını yorumladı.

10.10.2024 20:46
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Sinehane yapımı "Kayıp Kamyon" filminin başrol oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi, "Kimseye Etmem Şikayet" şarkısını yeni filmi için yorumladı.

Güftesi Kemani Sarkis Efendi, bestesi İhsan Raif Hanım'a ait olan ve en çok Müzeyyen Senar'ın yorumuyla tanınan şarkının Çiftçi tarafından yorumlandığı klip, "netd müzik"in YouTube kanalında paylaşıldı.

Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan filmin kadrosunda Çiftçi'nin yanı sıra Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Engin Hepileri ve Gözde Cığacı gibi oyuncular yer alıyor.

Kayıp Kamyon, 18 Ekim'de sinemalarda olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkü Hilal Çiftçi 'Kayıp Kamyon' İçin Şarkı Yorumladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkü Hilal Çiftçi 'Kayıp Kamyon' İçin Şarkı Yorumladı - Son Dakika
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