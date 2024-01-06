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Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa' yürüyüşü - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa' yürüyüşü

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde bir araya gelen üyeler, Niğde Askeri Şehitliği'ne kadar yürüyerek bayrağa ve toprağa sahip çıkmayı vurguladı. Konuşmalarda şehitlere vefa ve vatan sevgisi ön plana çıktı.

Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa\' yürüyüşü
06.01.2024 - 16:26,
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Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığınca "Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde bir araya gelen üyeler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı atarak Niğde Askeri Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Doğanay, bayrağa ve toprağa sahip çıktıklarını belirterek, "Bayrak ve vatan uğruna toprağın bağrına düşen yiğitler, bu değerleri bizlere emanet bırakmışlardır. Bize düşen, bu emanete sahip çıkmak, korumak ve yüceltmektir." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa' yürüyüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Atanın İzinden Bayrağa Saygı Şehitlere Vefa' yürüyüşü - Son Dakika
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