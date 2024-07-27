Ulubey Kanyonu'nda düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu büyük ilgi gördü

Güncel

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bravo Run öncülüğünde Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu'nda 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarışlar düzenlendi.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'ndaki cam teras bölgesinden startı verilen yarışlarda, sporcular zorlu parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen ödül törende bir konuşma yapan Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, gelecek yıl daha fazla sporcunun katılımıyla aynı etkinliği düzenlenmek istediklerini belirtti.

Coşkunaslan, Ulubey Kanyonu'ndaki etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da ilçenin güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirerek, "Farklı parkurlar var. Ben bu parkurları tamamlayan, tamamlayamayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Artık onlar da birer kültür elçisi. İlçemizi ve dünyanın ikinci büyük kanyonunu tanıtmanın sizlerin de bir görevi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.