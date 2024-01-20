Uludağ\'da sömestir tatili başladı, pistlerde yoğunluk devam ediyor

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İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 37 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı 4, görüş mesafesi ise 5 metreye kadar düştü. Yoğun sise rağmen pistlerdeki doluluk sürüyor.
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