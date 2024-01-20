Uludağ\'da sömestir tatili başladı, pistlerde yoğunluk devam ediyor

Kanye West\'in eşi mini bikini üstüyle alışverişe çıktı! Görenler dönüp bir daha baktı

İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 37 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı 4, görüş mesafesi ise 5 metreye kadar düştü. Yoğun sise rağmen pistlerdeki doluluk sürüyor.