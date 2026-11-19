Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasındaki kara yolunda 4 noktada heyelan oldu. Kanlıçay Deresi'nin su seviyesi yükselince kara yolunun yaklaşık 100 metrelik bölümü zarar gördü. Yol, ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ulus ilçesinde 10 saattir aralıksız etkili olan yağış nedeniyle metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Sağanak nedeniyle Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 4 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Şirinler köyünden geçen Kanlıçay Deresi'nin su seviyesinin 2 metre yükselmesi sonucu kara yolunun yaklaşık 100 metrelik bölümü zarar gördü.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Pınarbaşı ilçesi yönündeki yol ulaşıma kapatıldı. İstanbul'dan köylerine cenaze için gelen bazı vatandaşlar ise heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı. Diğer yandan heyelan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.