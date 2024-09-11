Festivalde CGI Ödül Jürisi Açıklandı - Son Dakika
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Festivalde CGI Ödül Jürisi Açıklandı

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi, Kerem Kurdoğlu başkanlığında Balkan Karışman, Mert Kızılay, Zeynel Doğuş Özel, Onur Can Çaylı, Onur Şentürk ve Cenk Cevdet Kilar'dan oluşacak.

11.09.2024 15:16
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"Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi açıklandı.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, 30 Eylül-4 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Jüri başkanlığını Kerem Kurdoğlu'nun üstleneceği yarışmanın jürisinde Balkan Karışman, Mert Kızılay, Zeynel Doğuş Özel, Onur Can Çaylı, Onur Şentürk ve Cenk Cevdet Kilar yer alacak.

Doğaüstü masalların, evren ötesi yaşamların ve zihne dair yaratıcı kurguların yer aldığı interaktif festival kapsamında düzenlenen yarışma ile gençlerin yaratıcı dünyasından yararlanmak, "metaverse", VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunmak ve bu alanın geniş imkanlarını sinemaseverlerle paylaşmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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