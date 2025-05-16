Ulusal Erişilebilirlik Günü 16 Mayıs'ta kutlanacak - Son Dakika
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Ulusal Erişilebilirlik Günü 16 Mayıs'ta kutlanacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edilen 16 Mayıs tarihinin, her yıl Bakanlık koordinasyonunda kutlanacağını duyurdu.

16.05.2025 12:35
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edilen 16 Mayıs tarihinin, her yıl Bakanlık koordinasyonunda kutlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Erişilebilirlik Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, erişilebilirliğin temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için de bir araç olduğuna dikkat çekilerek, içermeci toplumun en temel gereklerinden olan erişilebilirliğin sağlanmasının tüm kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, tasarımcılar, üreticiler, onay, ruhsat ve denetim mercileri ile hizmet sunucularının görevi olduğu ifade edildi. Ayrıca erişilebilirlik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve tüm kesimlerin odağını bu alana çekerek kamuoyu farkındalığı oluşturulmasının erişilebilir toplum olma yolunda atılacak en önemli adım olduğu vurgulandı. Genelge kapsamında erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının son günü olan 16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' olarak kutlanacak. Ulusal Erişilebilirlik Günü'nde erişilebilirlik logosunun kullanımının ve görünürlüğünün artırılması, erişilebilirliğin temel bir hak olduğu bilincinin geliştirilerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Erişilebilirlik Günü 16 Mayıs'ta kutlanacak - Son Dakika

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