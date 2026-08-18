Uluslararası Acı Biber Fuarı Zunyi'de Başladı
Zunyi'de 11. Acı Biber Fuarı, 90'dan fazla işletmeyle ticaret ve işbirliği için açıldı.
ZUNYİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi kentinde düzenlenen 11. Guizhou (Zunyi) Uluslararası Acı Biber Fuarı salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Ülke genelinde faaliyet gösteren 90'dan fazla işletme, acı biber sektöründe ticaret ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla etkinlikte bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua
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