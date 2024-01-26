Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını durdurması için karar verdi

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili verdiği kararın, İsrail'e Gazze'deki sivillere yönelik katliamı derhal durdurması için açık bir mesaj olduğunu söyledi.

UAD'nin kararının ardından açıklamada bulunan Fajon, bugünkü kararın derhal uygulanmasını beklediklerini belirterek, Mahkeme'nin, uluslararası hukukun önemine vurgu yaptığını ifade etti.

Fajon, "Karar, İsrail'e Gazze'deki sivillere yönelik katliamı derhal durdurması için açık bir mesajdır." dedi.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in, Gazze'ye insani yardımın ulaşması için gerekli adımları atması gerektiği kaydedilerek, "UAD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Slovenya, mahkemenin kararına tüm tarafların saygı duymasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Slovenya acil ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve 2 devletli çözüm için gereken barış planının uygulanması çağrısında bulunmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Mahkemeden ateşkes kararı çıkmalıydı"

Bosna Hersek'teki savaşta 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımında eşi, oğlu ve akrabalarından 22 kişiyi kaybeden Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahkeme'den "ateşkes" kararı çıkmasını beklediğini söyledi.

Filistinlilerin yok edilmeye çalışılmasının "büyük adaletsizlik" olduğunu aktaran Efendic, "Bir zamanlar bize yapıldığı gibi insanları evlerinden çıkarmak, öldürmek ve bombalamak kabul edilemez. Tıpkı Srebrenitsa'da olduğu gibi bugün de Gazze'de yaşananları tüm dünya sadece seyrediyor." dedi.

Efendic, "Mahkeme'nin önceliği ateşkes kararı olmalıydı. Daha sonra başka cezalar verilebilir zira, burada önemli olan dakikalar, saatler değil. Önemli olan çocuk ve siviller üzerine atılan bombaların durdurulması." değerlendirmesinde bulundu.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.