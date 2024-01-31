Uluslararası Adalet Divanı kararı, Gazze\'deki siviller için umut oldu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik tedbir kararının Gazze'deki sivillerin korunması için ilk somut umudu sunduğunu bildirdi.
OHCHR'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, UAD'nin 26 Ocak'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir kararına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının değerlendirmesine yer verildi.
Uzmanlar kararı, "Gazze'de kıyameti andıran koşullara, yıkım, toplu katliam ve onarılamaz travmalara maruz kalan sivilleri korumak için ilk somut umut" olarak nitelendirdi.
Her gün kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, son üç ayda Gazze'de 26 bin 751 kişinin hayatını kaybettiği ortamda, UAD'nin belirttiği "aciliyet" çağrısını yineledi.
Uzmanlar, UAD'nin ifadeleri göz önüne alındığında, geçici tedbirlerin uygulanması için en etkili yolun derhal ateşkes sağlanması olduğuna inandıklarını vurguladı.
Kararı "Filistin halkının on yıllardır devam ettiği adalet mücadelesinde önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiren uzmanlar, UAD'nin, İsrail'in Gazze halkını bombalamaya, yerinden etmeye ve açlığa mahkum etmeye devam edemeyeceğine karar verdiğinin altını çizdi.
Uzmanlar, uluslararası hukukun Filistinliler ile İsrailliler arasında kalıcı barış ve istikrar için tek temel olduğuna işaret etti.
İsrail'i UAD'nin kararına uymaya çağırdı
İsrail'i UAD kararına uymaya çağıran uzmanlar, "UAD'nin makul bulduğu soykırım riskini ortadan kaldırma sorumluluğunun artık İsrail'e geçtiğini belirtti.
Uzmanlar, İsrail UAD'ye rapor sunana kadar Filistinlilerin uzun zamandır mahrum kaldığı gıda, su, sağlık ve güvenlik hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
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