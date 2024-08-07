Uluslararası Hukukun Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerekiyor

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Siyasi stratejist ve insan hakları aktivisti Ashish Prashar, uluslararası hukukun özellikle ABD, Fransa ve İngiltere'nin ne istediğine odaklandığını, bu nedenle acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Prashar, İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen " Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında Gazze, uluslararası hukukun mevcut durumu ve geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen hukuk konferansının önemine dikkati çeken Prashar, "Uluslararası hukuku tüm küresel toplumu temsil edecek şekilde yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Halihazırda hukuk daha çok Batı'nın, özellikle de ABD, Fransa ve İngiltere'nin ne istediğine odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Prashar, uluslararası hukukun mevcut durumunu eleştirerek, "İsrail ve ABD uluslararası hukuku yeniden yazmaya çalışıyor. ve bunu adeta Gazze'de test ediyor. Neyi kabul edeceğimizi, hangi yeni ahlak kurallarını kabul edeceğimizi, hangi yeni normları kabul edeceğimizi adeta Gazze'de test ediyorlar." dedi.

"ABD terörist bir devlet gibi davranarak yasaların uygulanmasını engelliyor"

Uluslararası toplumun İsrail'in eylemlerini engellemedeki rolü sorulduğunda Prashar, Güney Afrika'nın çabalarını överek, "Davayı Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşıyarak doğru adımları attığı ve İsrail'i apartheid devleti olarak tanıyan bir karar aldığı için Güney Afrika'yı alkışlıyorum." diye konuştu.

Kararların uygulanması konusuna vurgu yapan Prashar, "Sorun uygulamada. Yasalar var ama ABD terörist bir devlet gibi davranarak bu yasaların uygulanmasını engelliyor." dedi.

Prashar, uluslararası toplumun ABD'den ayrışması gerektiğini belirterek, "BM Genel Kurulu, İsrail'in katliamlarını durdurmak için bir ateşkes ve silah ambargosu uygulamak üzere ABD'yi BM'den atmayı düşünebilir." ifadelerini kullandı.

"Filistin için direniyorsanız, direnmeye devam edin"

Uluslararası toplumu Gazze'ye destek protestolarını sürdürmeye çağıran Prashar, şunları söyledi:

"Eğer Filistin için direniyorsanız, direnmeye devam edin. Bu sadece aktivizm değil, Filistinlileri özgürleştirmek için bir direniş hareketidir. Hükümetleri ve ekonomileri sekteye uğratmak için sivil itaatsizlik ve genel grev gibi önlemler almalıyız. Vergilerimiz bu katliamları finanse ediyor ve bunu kabullenmemeliyiz."

Prashar, doğrudan eylemin etkinliğinin altını çizerek, "İngiltere'deki insanlar silah fabrikalarını kapatıyor ve Yemen tek bir kişiyi bile öldürmeden İsrail'e yapılan sevkiyatı başarıyla engelledi." dedi.

Uluslararası hukukta reform yapılması ve güçlü devletlerin sorumlu tutulması için küresel çapta ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Prashar, "Bunun sona ermesinin tek yolu, İsrail'in ekonomik olarak toparlanamayacak şekilde çökertilmesi ve dünyanın geri kalanından izole edilmesidir." diye konuştu.