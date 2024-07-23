Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Yemen'deki saldırılarda yaralananlara yardım sağladı

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine düzenlediği saldırılarda yaralananlara acil tıbbi yardım malzemesi sağladıklarını duyurdu.

Komitenin, X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yapıldı.

Hudeyde'deki sağlık kuruluşlarının talepleri üzerine yaralılar için acil tıbbi yardım malzemesi sağlandığı ifade edilen açıklamada, ölüler için de ceset torbaları gönderildiği aktarıldı.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında 19 Temmuz'da yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.