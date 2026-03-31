Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor

31.03.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla festivali 2-4 Nisan'da düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, "İyileştiren Kütüphane" temasıyla 2-4 Nisan'da Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Paneller, atölye çalışmaları ve sunumlar ile kütüphanecilik alanında yenilikçi uygulamalara yer verilecek etkinlikte, yerel ve uluslararası sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) da yer alacağı festivalin ilk gününde açılış töreni ve protokol konuşmalarının ardından IFLA Genel Sekreteri Sharon Memis "İlham Veren Konuşmalar" başlıklı oturuma misafir olacak.

Aynı gün Rami Kütüphanesi üzerine "Festival Özel Oturumu" düzenlenecek.

Frances Jane Cowell moderatörlüğünde, Ester Omella Claparols, Hannah Kirsten Neumann, Ulrike Krass, Mikkel Christoffersen ve Mirjam van den Bremen, "Uluslararası Oturum"da konuşma yapacak.

İlk gün etkinlikleri, Canva Türkiye'den Şuheda Çongar'ın düzenleyeceği uygulamalı atölye çalışmasıyla sona erecek.

IFLA Halk Kütüphanesi Hizmet Rehberi Çalıştayı katılımcılarla buluşacak

Festivalin ikinci gününde ise IFLA Halk Kütüphanesi Hizmet Rehberi Çalıştayı yapılacak, Günay Uysal moderatörlüğünde poster sunumu gerçekleşecek.

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) Direktörü Andrew Cranfield, "İlham Veren Konuşmalar"ın konuğu olacak.

"Kamu Kurumları Oturumu"nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Daire Başkanı Erdem Acır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Enes Taha, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Başkanı Elif Güler Kazancı, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanı Ömer Öztürk ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan konuşma yapacak."

Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünden Fulya Karakoca ve KYGM Kütüphane Teknik Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Karaca, kütüphanelerde yapay zeka ve dijital kütüphane üzerine sunum yapacak.

Festivalin üçüncü gününde ise IFLA Yeşil Kütüphaneler Rehberi Çalıştayı düzenlenecek.

ALA Başkanı Maria McCauley, "İlham Veren Konuşmalar"da katılımcılarla buluşacak.

Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ali Kavak, Doç. Dr. Güssün Güneş ve Mevlut Bahçevan "Akademi Oturumu"na katılacak.

KYGM Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Merve Yavuzdemir ise festivalin son oturumunda "İklim Değişikliği" üzerine konuşacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Etkinlik, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:00:02. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.