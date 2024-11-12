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Uluslararası Sertifika Programı Başladı

Uluslararası Sertifika Programı Başladı

İyilik İçin Sanat Derneği ve Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle MA Sertifika Programı hayata geçirildi.

12.11.2024 12:17
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İyilik İçin Sanat Derneği ve Beykoz Üniversitesi ortak çalışmasıyla kültür sanat alanında uluslararası normlara uygun içeriklerle, öncü isimlerin katılacağı uzun dönemli sertifika eğitim programı başlatıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kişisel gelişim odaklı Master of Arts (MA) Sertifika Programı'nın katılım gelirlerinin bir kısmı ile 3 genç sanatçı adayına eğitim bursu sağlanacak.

Sertifika programına Prof. Dr. Ayşegül Güçhan, Dr. Şevket Cem Onat, Defne Casaretto, Öykü Demirci, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Gizem Tatlıcı, Özlem Çolakoğlu, Damla Keseli, Ozan Özkan, Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri, Rumeysa Cebeci, Dr. Selen Çalık Bedir, Dr. Feride Çelik, Kerem Topuz, Pegah Moshfeghi, Nilgün Mirze, Derya Yücel, Döne Ötyam, Hakan Irmak ve Sabiha Kurtulmuş'un da arasında bulunduğu birçok kişi konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, sanat konusunda kendini geliştirmek ve akademik düzeyde derinleştirmek isteyen sanatseverler için MA Sertifika Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz MA Sertifika Programı, hem kültür-sanat alanında kendini geliştirmek isteyen bireyler hem de sanat kariyerine yön vermek isteyenler için önemli bir adım olacak. Kişisel gelişime önem verenler ve sanat alanında kariyer planlayanlar için önemli fırsatlar sunan bu program ile sanatın evrensel değerlerinin yayılmasını ve daha fazla bireyin sanatın dönüştürücü gücünden faydalanmasını amaçlıyoruz. Eğitim programına katılanların, sanatla olan bağlarını daha da güçlendirmelerini ve kendilerini bu alanda geliştirmelerini diliyoruz."

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise sanatın evrensel bir dil olduğuna ve insanları geliştirdiğine inandıklarına işaret ederek, "Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, İyilik İçin Sanat Derneği ile hayata geçirdiğimiz bu sertifika programı, kültür-sanat alanında bilgi sahibi olmayı ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen katılımcılar için değerli bir fırsat sunuyor. Üniversitemizin yaratıcı ve yenilikçi eğitim vizyonu doğrultusunda, genç sanatçılara ve sanatseverlere destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin ilk modülünde; "Sanat ve Kültürde Temel Stratejiler", "Çağdaş Sanat Müzeleri", "Sanat Fuarları ve Bienaller", "Galeri Yönetimi ile Küratörlük" ve "Sergileme Yöntemleri" dersleri yer alıyor.

Katılımcıların diledikleri yerden kolayca erişim sağlayabileceği MA Sertifika Programı'na devam zorunluluğu bulunmazken, sınav ya da değerlendirme yapılmayacak olması, katılımın tamamen kişisel gelişime odaklanmasına imkan tanıyor.

Program kapsamında dersler, her çarşamba 19.00-22.00 saatleri arasında olacak ve program sonunda katılımcılara Beykoz Üniversitesi onaylı sertifikalar verilecek.

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılar, ayrıca yüksek lisans programlarından ders saydırma hakkına sahip olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Sertifika Programı Başladı - Son Dakika

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