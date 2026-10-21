Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Sektörden gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

İKİ GÜNDE TOPLAM 7 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM

Benzin fiyatlarına dün yansıyan 4 lira 30 kuruşluk indirime beklenen 3 lira 35 kuruşluk düşüşün de eklenmesiyle toplam indirim miktarı 7 lira 65 kuruşa ulaşacak.

Peş peşe gelen indirimlerin özellikle araç sahiplerinin yakıt giderlerine olumlu yansıması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin pompaya yansımasının ardından benzinin litre fiyatının üç büyükşehirde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

- İstanbul: 76 lira 25 kuruş

- Ankara: 77 lira 25 kuruş

- İzmir: 77 lira 45 kuruş

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

GÖZLER YENİ FİYAT TABELALARINDA

Petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, sürücüler şimdi beklenen 3 lira 35 kuruşluk indirimin pompalara yansımasını bekliyor. Yeni indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları bu hafta toplam 7 lira 65 kuruş gerilemiş olacak.