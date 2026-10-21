Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor - Son Dakika
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Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

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Benzine dün yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Yarından itibaren litre fiyatına 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. Böylece benzinde iki günlük toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaşacak. Yeni indirimle birlikte litre fiyatının İstanbul'da 76 lira 25 kuruşa, Ankara'da 77 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 77 lira 45 kuruşa gerilemesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Sektörden gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

İKİ GÜNDE TOPLAM 7 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM

Benzin fiyatlarına dün yansıyan 4 lira 30 kuruşluk indirime beklenen 3 lira 35 kuruşluk düşüşün de eklenmesiyle toplam indirim miktarı 7 lira 65 kuruşa ulaşacak.

Peş peşe gelen indirimlerin özellikle araç sahiplerinin yakıt giderlerine olumlu yansıması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin pompaya yansımasının ardından benzinin litre fiyatının üç büyükşehirde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

- İstanbul: 76 lira 25 kuruş

- Ankara: 77 lira 25 kuruş

- İzmir: 77 lira 45 kuruş

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

GÖZLER YENİ FİYAT TABELALARINDA

Petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, sürücüler şimdi beklenen 3 lira 35 kuruşluk indirimin pompalara yansımasını bekliyor. Yeni indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları bu hafta toplam 7 lira 65 kuruş gerilemiş olacak.

İstanbulEkonomiAnkaraİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    asıl indirim mazotta olması lazim her şey mazotla taşıniyor 8 0 Yanıtla
  • Emrah Cınar Emrah Cınar:
    insanın sevinesi gelmiyo çünküüü. 3 vakte başımıza geleceğini biliyokk 6 2 Yanıtla
  • levent ayar levent ayar:
    BENZİNE BİNTİRİM YAP MOZOT İNDİRİM YAP BENZİN ZEVK İŞİ DİZEL ZORUNLU 7 TL DİZELE YAP EV ÜLKEYİ YÖNETENLER ÜLKE BATIYOR BİTİYOR TESKTİL BİTTİ BAK TATA BU GÜN 5 BİB KİŞİ İŞSİZ KALDI SANAYI GITA HER SÖKTÖR DİZEL İLE DÖNÜYOR 4 0 Yanıtla
  • Rz.20040951 Rz.20040951:
    çok sürmez 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    motorin ? 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor - Son Dakika
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