Ulvi Erguner 50. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulvi Erguner 50. Yılında Anıldı

Ulvi Erguner 50. Yılında Anıldı

Neyzen Ulvi Erguner, İstanbul'da düzenlenen programla vefatının 50. yılında anıldı.

19.11.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk musikisinin önemli şahsiyetlerinden Ulvi Erguner, vefatının 50. yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Nizamülmülk Salonu'nda gerçekleştirilen programla anıldı.

"Sadasıyla Asrı, Sevdası ile Zamanı Aşan Neyzen Ulvi Erguner" adını taşıyan programda, Erguner'in oğlu neyzen ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Erguner ile ses ve saz sanatçıları konser verdi.

Ney üfleyenlerin kutbu anlamına gelen ve "Kutb-i Nayi" olarak gösterilen Ulvi Erguner'in??????? hayatı, musikiye kattığı hizmetler ve eserlerinin anlatıldığı etkinlikte, sanatçının besteleri seslendirildi.

Etkinliğe, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Güney ve Prof. Dr. Erhan İçener'in yanı sıra çok sayıda akademisyen de katılım gösterdi.

"Babam, milli duyguları çok yüksek olan bir sanatçıydı"

AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Süleyman Erguner, babasının yanında farkında olmadan ney eğitimine başladığını belirterek, "Evde devamlı ney icra ediliyordu ve musiki vardı. Babam subay olmasına rağmen, neyzenliği musikiyi hiç bırakmamış. Görevi sırasında 1950'lerde Ankara Radyosu'nda ney icra etmiş. 1960'lı yıllarda İstanbul'a gelmiş görevli olarak İstanbul'da icra etmiş. Daha sonra Kore görevi var. 1964'te geldiğinde emekli oluyor. TRT'ye geçiyor ve 1967 yılında TRT emekliliğini durdurup, kadrosunu alıyor. Müzik Yayınları Müdürü oluyor." dedi.

Babası Ulvi Erguner'in aynı zamanda çok yönlü bir sanatçı olduğuna değinen Süleyman Erguner, şöyle devam etti:

"Babam aslında bir tarihçiydi. Milli duyguları çok yüksek olan bir sanatçıydı. Dünyaya gözünü kapatmazdı. Mesela viyola çalar. Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi'nin bestelerini çalardı. Dedemden aldığı terbiyeyi, tekke terbiyesi gibi görmüş. 1948, 1950'lerde başlayan Mevlevi törenlerinin de kurucusudur. Bu da çok önemlidir. Bunlar unutuldu maalesef ama bilen çevreler var."

Erguner, yayınlayacağı "Türkiye Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Türk Musikisi" adlı kitapta son bölümde dedesi ve babasını da işleyeceğini, onların hayatlarına değinip, radyoculuk sürecinde yaptıklarına yer vereceğini söyledi.

"Babam tasavvuf müziğinin radyoda yayınlanmasına sebep olmuştur"

Radyoda tasavvuf müziği icra etme sürecini de anlatan Erguner, şu bilgileri verdi:

"Babam, insanlar ramazanda ilahi, ney sesi dinlesinler öyle oruç açsınlar isterdi. Başka bir arzusu yoktu. Bütün müziklere çok duyarlı bir insandı. Onun açtığı yoldan bendeniz de gittim. Yıllar sonra TRT İstanbul Radyosunun klasik ve tasavvuf korosu şefi oldum. Babam tasavvuf müziğinin radyoda yayınlanmasına sebep olmuştur. Hepimizin hocasıdır. 50 yıl geçti ama bugün sosyal medyada YouTube'da herkes onun eserlerini paylaşıyor. Bir haftadır bunun onurunu yaşıyorum. Paylaşımlarda tanımadığım insanların rahmet dualarını görüyorum."

Sene boyunca Ulvi Erguner adına etkinlikler sürdürmek istediğine değinen Süleyman Erguner, "Tahmin ediyorum Esenler'de 8 Aralık'ta daha geniş çaplı bir etkinlik olacak. 22 Aralık'ta da Ankara'da etkinlik planlandı. Bundan sonrasını da planlayacağız. Önümüzdeki sene de benim sanat hayatımın 50. yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erguner, programdaki konuşmasında ise babasının Kore yıllarına değinerek, şunları anlattı:

"Türk birlikleri Kore Savaşı'na giderken, babam da bu kafilede yer almış. Bir aylık gemi yolculuğunda, babam Mehmetçiklere ney üfleyerek eşlik etmiş. Neyin sesi, kimi zaman savaşın zorluklarına, kimi zaman da memleket hasretine derman olmuş. Pek çok arkadaşı, babamın neyinin ve nefesinin bu zorlu yolculukta herkese moral kaynağı olduğundan övgüyle bahsetmiş. Savaş sırasında yaşanan bir patlamada, bu özel ney hasar görmüş. Babam, bu neyden yıllarca 'gazi ney' olarak söz etmiş. Yıllar sonra ben bu neyi tamir ettim ve Kore'den bir davet aldım. O ney tekrar üflenmek üzere elime nasip oldu."

Neyde bir Erguner ekolünün olduğundan bahseden Süleyman Erguner, babasının tasavvuf müziği ve neyzenlik geleneğini sadece sahnede değil, aynı zamanda akademik alanda da genişlettiğine işaret ederek, bu geleneğin dededen toruna aktarıldığını ve her zaman yaşatılacağını belirtti.

Açılışta konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise konuşmasında rahmet dileyerek, Türk musikisinin devamlılığının geliştirilerek sağlanmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Acar, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef son zamanlarda özellikle Batı kökenli bilim, kültür ve sanat ürünlerinin adeta dünya çapında normalin ötesinde bir baskınlıkla hakimiyet kazanmakta olduğunu gözlüyoruz. Bu koşullar altında kendi musikimize, kendi sözlerimize, sazlarımıza ve tınılarımıza, makamlarımıza sahip çıkmamızın, milli kimliğimizin korunması bakımından daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

Ulvi Erguner hakkında

Ulvi Erguner, 3 Ağustos 1924'te İstanbul Fatih'te doğdu. Ney ve musiki eğitimini babası ve hocası Süleyman Erguner'den aldı.

Sanatçı, 1943'te Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Subay olarak çeşitli şehirlerde görev yaptı. 1964'te yarbay rütbesiyle emekli olduktan sonra neyzen olarak TRT İstanbul Radyosu'na katıldı.

TRT Türk Sanat ve Halk Müziği Müdürlüğüne 1967'de atanan Erguner, pek çok sanatçıyı TRT'ye kazandırdı.

TRT Radyosu bünyesinde Türk halk müziğine özel bir şube kurdu ve tarihi musiki eserlerinin kayıt ve yayınlarını gerçekleştirdi. Dini ve tasavvuf musikisi eserlerinin radyoda yayınlanmasını sağladı.

"Mevlana Anma Törenleri"nde yıllarca kurucu-yönetici ve neyzen başı olarak görev yapan Erguner'in Hulki, Kudsi ve Süleyman adlarında üç çocuğu oldu.

Sanatçı, 50 yaşındayken 17 Kasım 1974'te vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: AA

Nizamülmülk, istanbul, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulvi Erguner 50. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Yenidoğan Çetesi’nin ikinci duruşması sona erdi Dava yarın saat 09.30’da devam edecek Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! Dava yarın saat 09.30'da devam edecek
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
07:07 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek 4 yıllık Trump iktidarını görmek istemeyenlere ilginç seçenek
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 19:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ulvi Erguner 50. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.