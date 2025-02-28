Ümit Özdağ'dan PKK'ya Tepki - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan PKK'ya Tepki

Tutuklu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, PKK'nın çağrısını kınadı ve tahriklere dikkat edilmesini istedi.

28.02.2025 04:00
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(ANKARA) - Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Özdağ " Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar." dedi. Zafer Partilileri tahriklere izin vermemeye çağıran Özdağ, "Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısına ilişkin bir tepki de tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Özdağ şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarihi bir yol kavşağında! Bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce yanlış kurulduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar. Zafer Partisi olarak Türk devleti ile Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bugüne değin nasıl kararlılıkla savunduysak, bundan sonra da kararlılık ile savunacağız! Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni PKK terör örgütünün yıkmasına, İstiklal Harbimize ve cumhuriyetimize hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. 'Öcalan ve DEM konuşsun, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sussun' diyenler bizi susturamayacaksınız!

"Tahriklere asla taviz vermeyin"

Türk milleti Ümit Özdağ'ın neden tutuklandığını biliyor. Siz Zafer Partili genç kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalara saygılı şekilde ancak güçlü ve dinamik bir duruş ile Türk milletinin hukukunu savunmaya devam edeceksiniz. Tahriklere asla taviz vermeyin. Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın. Sizlerden iyi evlat, iyi öğrenci, iyi yurttaş olmanızı istiyorum. Ancak iyi evlat, iyi öğrenci ve iyi yurttaş olursanız Zaferi kazanacak Türk evlatları olursunuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan PKK'ya Tepki - Son Dakika

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