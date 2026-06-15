Ümit Özdağ'dan Sığınmacı Açıklaması

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye geri yollanmayacağını söylediğini belirterek, "700 bin Suriyeli dönmüş, milyonlarca Suriyeli Türkiye'de kalarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacakmış. Hani savaş bitince döneceklerdi? Yıllarca Türk Milletini savaş bitince dönecekler diye oyalayanlar şimdi kalacak diyorlar. Türk Milleti artık uyanmaz ise tarihinin en karanlık kabuslarından birisini yaşayacak" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın 6 Haziran günü yaptığı bir açıklamaya ilişkin videosunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Şam Büyükelçisi 6 Haziran 2026'da çok açık bir şekilde Türkiye'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri yollamayacağını açıklamış. ve aşağıda izleyeceğiniz konuşmasında, Suriyelilerin neden Türkiye'de kalması gerektiğini anlatıyor. Büyük bir dikkatle izleyin. 700 bin Suriyeli dönmüş, milyonlarca Suriyeli Türkiye'de kalarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacakmış. Hani savaş bitince döneceklerdi? Yıllarca Türk Milletini 'savaş bitince dönecekler' diye oyalayanlar şimdi 'kalacak' diyorlar. Türk Milleti artık uyanmaz ise tarihinin en karanlık kabuslarından birisini yaşayacak."