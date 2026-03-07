Ümit Özdağ: Ramazan Adalet ve Kul Hakkı Ayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Özdağ: Ramazan Adalet ve Kul Hakkı Ayı

07.03.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özdağ, halkın geçim sıkıntısını vurgulayarak adalet ve kul hakkının önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ramazan ayının adalet ve kul hakkı yenmemesi gereken bir ay olduğunu belirterek, "Ama ne yazık ki, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul il Başkanlığı'nın Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez katıldı.

Ümit Özdağ, iftarda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir ramazan sofrasında bu sefer Silivri'de değil, nezih bir ortamda bir araya gelme fırsatını bize verdiği için Allah'a şükrediyorum. Silivri'de düşman ceza hukukuyla tutulmaya devam edenlerin haklarının, hukuklarının nasıl çiğnendiğini de unutmuyoruz. Onları da unutmuyoruz. Partimizin demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi hiç şüphesiz devam edecektir. Ramazan sabır ayıdır, ramazan şükür ayıdır, ramazan kanaat ayıdır. Ama ramazan aynı zamanda adalet ayıdır. Ramazan aynı zamanda kul hakkının yenmemesi gereken aydır. Aslında sadece ramazan değil 12 ay adalet ayı olmalı, 12 ay kul hakkının yenmediği aylar olmalı."

Ama ne yazık ki, bu başkanlık rejiminden ötürü sadece bir ay değil, halkımızın büyük bir bölümü 12 ay oruç tutmak zorunda kalıyor. Halk açlıkla mücadele ediyor, insanlar pazardan evlerine torbalarına dolduramadan geri dönmek zorunda kalıyor. Adaletsizlik, fakirlik her geçen gün biraz daha artıyor."

Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: Ramazan Adalet ve Kul Hakkı Ayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:09:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Ramazan Adalet ve Kul Hakkı Ayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.