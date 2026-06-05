Umman'da kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı sonrası patlama meydana geldiği ve çalışmalarının askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde sürdüğü bildirildi.
Uluslararası basında Umman'da ham petrol ihracatı için kullanılan El-Fahal Limanı'na İHA saldırısı olduğunu yönündeki haberlerin ardından Umman Petrol Geliştirme Kurumu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.
Uluslararası basında kamikaze İHA saldırısı sonrası El-Fahal Limanı'nda patlama meydana geldiği ve petrol ihracatının durdurulduğu haberleri yer almıştı.
Son Dakika › Güncel › Umman'da İHA Saldırısına Rağmen Liman Normal Çalışıyor - Son Dakika
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