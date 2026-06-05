Umman'da İHA Saldırısına Rağmen Liman Normal Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman'da İHA Saldırısına Rağmen Liman Normal Çalışıyor

05.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'daki El-Fahal Limanı'nda kamikaze İHA saldırısına rağmen işleyişin devam ettiği açıklandı.

Umman'da kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı sonrası patlama meydana geldiği ve çalışmalarının askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde sürdüğü bildirildi.

Uluslararası basında Umman'da ham petrol ihracatı için kullanılan El-Fahal Limanı'na İHA saldırısı olduğunu yönündeki haberlerin ardından Umman Petrol Geliştirme Kurumu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, El-Fahal Limanı'nda işleyişin normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.

Uluslararası basında kamikaze İHA saldırısı sonrası El-Fahal Limanı'nda patlama meydana geldiği ve petrol ihracatının durdurulduğu haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'da İHA Saldırısına Rağmen Liman Normal Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:47:43. #7.12#
SON DAKİKA: Umman'da İHA Saldırısına Rağmen Liman Normal Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.