Umman ve İsviçre, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve İsviçre, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü

27.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman ve İsviçre Dışişleri Bakanları, ABD-İran müzakerelerindeki arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD ile İran arasındaki "müzakerelerin başarısını kolaylaştırmaya yönelik" arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, iki bakan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İsviçre'nin lojistik süreçleri kolaylaştırma ve Umman'ın İsviçre sponsorluğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerine ilişkin istişare ve toplantılar için uygun bir ortam oluşturma yönündeki katkıları değerlendirildi.

Haberde, Busaidi'nin İsviçre tarafının söz konusu çabalarına teşekkür ederek takdirlerini ilettiği belirtildi.

Tarafların ayrıca devam eden arabuluculuk girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve ortak başarı hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği ifade edildi.

Görüşmede, Umman ile İsviçre arasındaki işbirliği ruhuna vurgu yapılarak, karşılıklı çıkarlara hizmet eden, bölgesel istikrarı destekleyen ve güvenliği güçlendiren ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Busaidi, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün sabah 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

???????ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İsviçre, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve İsviçre, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

11:03
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat
Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına talimat
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: Umman ve İsviçre, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.