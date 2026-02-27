Umman ve İsviçre, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD ile İran arasındaki "müzakerelerin başarısını kolaylaştırmaya yönelik" arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, iki bakan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İsviçre'nin lojistik süreçleri kolaylaştırma ve Umman'ın İsviçre sponsorluğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerine ilişkin istişare ve toplantılar için uygun bir ortam oluşturma yönündeki katkıları değerlendirildi.

Haberde, Busaidi'nin İsviçre tarafının söz konusu çabalarına teşekkür ederek takdirlerini ilettiği belirtildi.

Tarafların ayrıca devam eden arabuluculuk girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve ortak başarı hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği ifade edildi.

Görüşmede, Umman ile İsviçre arasındaki işbirliği ruhuna vurgu yapılarak, karşılıklı çıkarlara hizmet eden, bölgesel istikrarı destekleyen ve güvenliği güçlendiren ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Busaidi, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün sabah 3 saat civarında gerçekleşen toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

???????ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.