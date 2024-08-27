Ümraniye Belediyesi Çevre Kirliliğini Azaltmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Ümraniye Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede günlük 50 ton karışık ambalaj atığı toplanıyor.

İlçe genelinde konteynerler, ev, iş yeri ve marketlerde biriken metal, plastik ve karton atıkları günlük olarak toplayan belediye, bu atıkları ekonomiye kazandırarak sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasını hedefliyor.

Belediye ekipleri, her gün 09.00 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmalarla yaklaşık 50 ton karışık ambalaj atığını topluyor.