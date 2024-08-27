Ümraniye Belediyesi Günlük 50 Ton Karışık Ambalaj Atığını Topluyor

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Ümraniye Belediyesi, ilçede günlük 50 ton karışık ambalaj atığını toplayarak hem çevre kirliliğini önlüyor hem de atıkları ekonomiye kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla ilçede kapsamlı atık toplama sistemi uygulanıyor.

İlçe genelinde konteynerler, ev, iş yeri ve marketlerde biriken metal, plastik ve karton atıklarını günlük toplayan belediye, bu atıkları ekonomiye kazandırarak sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Belediye ekipleri, her gün 09.00-17.30 arasında gerçekleştirdikleri çalışmalarla yaklaşık 50 ton karışık ambalaj atığını topluyor.

Hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre kirliliğini önleyen Ümraniye Belediyesi, temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.