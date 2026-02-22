Ümraniye Belediyesi Park Alanına Spor Tesis Yaptırıp 15 Yıllığına Yapımcıya Devredecek

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) AK Parti'li Ümraniye Belediyesi, yürürlükte bulunan imar planlarında "park alanı" olarak ayrılmış olan araziye spor tesisi yaptıracak. Spor tesisinin yapımı için ihale açan Belediye, tesisin işletme hakkını 15 yıl süreyle yapımcıya devredecek. Tesisin yapılacağı park alanı, 4 bin 832 metrekare büyüklüğünde ve İstanbul-Şile Otoyolu kenarında yer alıyor.

AK Partili Ümraniye Belediyesi, yürürlükte bulunan imar planlarında "park alanı" olarak ayrılmış olan araziye spor tesisi yaptıracak. Resmi Gazetede yayınlanan Ümraniye Belediyesi'nin ilanına göre, Aşağı Dudullu Mahallesinde bulunan ve planlarda park alanı olarak ayrılmış olan 7686 nolu parsele spor tesisi yaptırılacak. "Spor Tesisi Yaptırılması ve Kiralanması İşi İhale Edilecektir" başlığı ile yayınlanan ilanda, spor tesisinin yapılacağı parselin "Park Tanımlı" olduğu da belirtiliyor.

Park alanına spor tesisinin yapılabilmesi için imar planlarının değiştirilmesi ve bu değişikliğin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden onaylanması gerekiyor. İBB Meclisinde çoğunluk CHP Grubunda olduğu için, plan değişikliğinin onay alması oldukça zor görülüyor. Plan değişikliği yapılmadan, spor tesisi için ihaleye çıkılması dikkat çekti. Plan değişikliği bir şekilde yapılsa bile bu değişikliğin yargıya taşınma olasılığı da bulunuyor.

"Belediye 31 milyon 500 bin TL gelir hedefliyor"

Belediyenin ihale ilanına göre tesis, 4 bin 832 metrekarelik parsel üzerine kurulacak. İhaleyi alacak olan şahıs ve şirket tesisi 15 yıl süreyle işletme hakkını alacak. Belediye tesisin işletmesini aylık 175 bin TL bedel üzerinden verecek. 15 yıllık toplam bedel ise 31 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhale 10 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Belediye ihale şartnamesine koyduğu bir maddeye göre, tesisin belirli gün veya saatlerde Belediyeye ücretsiz olarak kullandırılacak.

"İhaleye katılımı kısıtlayıcı madde"

İhale şartnamasinde bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ise ihaleye katılımı kısıtlayıcı bir hale getiriyor. İhale şartnamesinde yapılan 2 ayrı düzenleme şöyle:

a10) İhale tarihi itibariyle son 5 yıl içinde en az 3 bin metrekare alanlı spor işletmiş ya da işletiyor olduğuna dair belge sunmak.

a11) İhale tarihi itibariyle son 3 yıl içinde her yıl en az 6 kategoride, her yıl en az 100 lisanslı sporcu yetiştirdiğini belgelemek.