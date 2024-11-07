Ümraniye Belediyesi'nden Yapay Zeka Destekli Sınav Platformu

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Ümraniye Belediyesi, öğrencilerin sınav hazırlıklarını dijital ortamda destekleyecek yeni "Yapay Zeka Destekli Sınav Platformu"nu tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin TYT, AYT ve LGS gibi merkezi sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olacak platform, ücretsiz deneme sınavları sunacak.

Her ayın 20 ila 30'u arasında 10 gün öğrencilerin erişilebileceği platform, 7 ay boyunca da aktif kalacak.

Öğrencilerin, diledikleri yerden bilgisayar aracılığıyla sınavlarını çözebilecekleri program sayesinde ilçede rekabet ortamı oluşturulması hedeflenirken, adaylar da başarı sıralamalarını takip ederek kendilerini değerlendirme fırsatı bulacak.

Yamanevler Şehit Emre Büyükyıldırım Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kurumları tarafından geliştirilen Yapay Zeka Destekli Sınav Platformu'nu tanıttı ve dijital sınav kartlarını öğrencilere dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olacağız. Bu dijital sınav platformu, sınav hazırlığınızı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda başarıyı daha ulaşılabilir kılacaktır. Platform üzerinden ücretsiz deneme sınavları yaparak kendinizi test edebilir, başarı sıralamanızı takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyor, kartın hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.