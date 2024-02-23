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Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.