Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı - Son Dakika
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Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı

Ümraniye\'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı

Ümraniye'de bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. ve Mine G'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı. Polis olay yerine sevk edildi ve inceleme sonucunda anne ve iki kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

23.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Ümraniye'de bir kişi, imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ümraniye, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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