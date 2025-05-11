Ümraniye\'de En-Şen Festivali Coşkusu

Ümraniye Belediyesince ikinci kez düzenlenen "En-Şen Festivali"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın öncülüğünde, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan festivalde sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, mehter takımı gösterisi ve atölye çalışmaları yer aldı.

Çocuklar resim, baskı, ebru ve ahşap boyama atölyelerinde etkinliklere katıldı. Kaşıkla yumurta taşıma, seksek ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

"Özel çocukların da özel anneleri olduğunu düşünüyorum"

Etkinliğe katılan Ömer Asaf Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, oğlunun doğum gününde böyle bir şenlikte yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkmen, "Bir anne evladını kaybetmek istemez ama özel bir anne de evladından önce ölmek istemez. Çünkü emanet edebileceği kimsesi yoktur. O yüzden özel çocukların da özel anneleri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Oğlunun yüzme şampiyonluklarının bulunduğunu dile getiren Türkmen, "Buradaki etkinlikler çok güzel. Ömer Asaf burada kendisini özgür hissediyor, 'Ben de varım.' diyor. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Ümraniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar, hazırladıkları bileklikleri annelerine hediye etti.