Ümraniye\'de iki motosiklet çarpıştı, kaza anı kamerada, 2 sürücünün durumu iyi

ÜMRANİYE'de sokaktan çıkan motosikletle caddede ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.50 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sokaktan caddeye çıkan motosikletle caddede ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 motosiklet sürücüsü de yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki sürücüye de ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde caddede seyir halinde olan motosikletle ara sokaktan çıkan motosikletin hızla çarpıştığı anlar görülüyor. Kazanın ardından yola savrulan iki sürücünün yardımına ise çevredekiler koşuyor.